Becia ALEXANDRE MARTINEZ

Dynamique, esprit de synthèse et une seule devise: satisfaction de la clientèle.



Après l'obtention d'un bac technique génie mécanique (F1), j'ai intégré la C.C.I.P de Paris Gambetta pour une formation de 24 mois en alternance chez THYSSENKRUPP.

Entrée dans la vie active en 1998 avec plusieurs évolutions de postes, j'ai intégré un bureau d'études ascenseurs avec un poste de management depuis 2006.



Depuis 2012, j'ai repris une entreprise dans le conseil, l'expertise et le contrôle technique ascenseur.

Les missions effectuées sont:

Audit, expertise

Contrôle technique quinquennal (certification SGS)

Appel d'offres et mise en concurrence

Renégociation des contrats de maintenance

Assistance à maîtrise d'ouvrage

Maîtrise d'oeuvre (OPC, DET, AOR)



www.becia.eu



Mes compétences :

Audit