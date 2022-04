Beck SYLVAIN

SPÉCIALISTE EN

DÉCAPAGE

PAR AEROGOMMAGE

Nettoyage de précision tous supports à Fréjus



L'aérogommage est un procédé de traitement de surface dérivé de la technique de sablage tout supports Var.

Ce procédé consiste en la projection d'abrasif 100% naturel à basse pression, ce qui permet au support de ne pas être altéré et de retrouver son aspect d'origine.



De plus l'aérogommage propose une large gamme d'abrasifs pouvant être appliqués sur tous les types de supports (bois, pierre, métal, pvc, verre etc.).



Écologique, rapide (pas de temps de séchage) et efficace, l'aérogommage s'inscrit dans une démarche éco-responsable.