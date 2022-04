Beckmann_nad@hotmail.com NADÈGE

Actuellement à la recherche d'un poste d'employée administrative dans la région de Charleroi ou de Namur, je souhaiterai vivement pouvoir mettre a profit mon bon sens social et ma capacité à communiquer aisément ainsi que mes compétences en informatique et organisationnelles.



Éducatrice A2 à la base, j'ai principalement travaillé en tant qu'intérimaire dans diverses secteurs ce qui fait de moi une personne atypique qui à la faculté de s'adapter facilement aux situations changeantes mais aussi d'apprendre rapidement de nouvelles tâches à exercer.



De nature joviale, créative et assez déterminée, j'apprécie m'investir dans ce que j'entreprend. J'aime beaucoup la lecture de romans, le cinéma, le sport ainsi que découvrir de nouvelles choses.



Mes compétences :

Microsoft Word

Microsoft PowerPoint

Microsoft Excel

Microsoft Access

Internet