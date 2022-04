Becqué GUILHEM

Gérant pendant deux ans d’une société qui a exploité une petite brasserie de quartier, dans le 6ème arrondissement de Paris et que pour des raisons familiales j’ai du récemment céder, j’ai acquis une réelle autonomie tant au niveau de l’organisation que de la gestion d’une équipe, puisque mon établissement employait 3 salariés dont un chef.

Précédemment, j’avais acquis les qualités nécessaires au management tel que l’esprit d’équipe, de service et de disponibilité, par de nombreuses expériences au sein de groupes différents tels le GROUPE PARTOUCHE, le GROUPE FLO et L’ECLUSE.



(Aujourd'hui disponible et à la recherche d’un emploi.)