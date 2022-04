Becuwe SARAH

Je suis rentrée dans l'hôtellerie afin de financer mes études et j'ai eu un coup de foudre pour ce secteur d'activité. Intéréssée par la gestion et la communication, j'ai très vite pris des initiatives et des responsabilités dans le centre d'accueil où j'ai travaillé pendant trois ans . Grâce à cette expérience, j'ai été embauchée dès l'obtention de mon diplôme. J'ai pour objectif d'optimiser les bénéfices de l'hôtel qui m'a été confié :

- rendement en terme de personnel, stocks

- suivi administratif rigoureux

- optimisation du C.A. et développement de la clientèle

- contrôle qualité

Cette fonction me tient à coeur, dans un hôtel d'une chaîne en pleine "Introduction" qui ne demande qu'à se développer.

Il est rare aujourd'hui de rentrer dans une entreprise qui offre une perspective d'avenir à ses salariés.

J'espère devenir un pilier d'une forteresse de l'hotellerie !!!



Mes compétences :

Hotel

Hôtellerie