JE ME NOMME BEDIA SEKA TITULAIRE D'UNE MAÎTRISE EN SCIENCES DE GESTION ET D'UN CYCLE INGÉNIEUR EN MARKETING ENCOURS. ACTUELLEMENT J 'ENSEIGNE LES MATHÉMATIQUES ET LA STATISTIQUES APPLIQUÉE.ET DONC EN MARGE D'ETRE ENSEIGNANT JE SUIS AUSSI RESPONSABLE D'ETUDE DE MARCHE ET AGENT COMMERCIAL AU CENTRE D'ACHATS ET DE PRESTATION DÉNOMMER CAP IVOIRE.