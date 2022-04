Professional Data Management

11 Rue De L'énergie Z.I Ben Arous

2013 Tunis

Tel/Fax : +216 71380905

Tunis le 06-07-2009



Monsieur (Mme,Mlle)



Je suis Bedis BEN SAID, Directeur Général de Professional Data Management (Pro.D.M) et je vous contacte pour une éventuelle coopération entre nos établissements.



Professional Data Management est une société de SOUS TRAITANCE INFORMATIQUE basée à Tunis prenant en charge des besoins spécifiques de saisie pour différents types de documents. En voici quelque exemples: Manuscrits - Comptabilité - Factures - Bulletins de paie - Formulaires - Chat - SMS - Dictionnaires - Livres - Brochures techniques - Annuaires et catalogue...



Notre agence vous fournie une équipe d'opérateurs hautement qualifiés afin de prendre en charge une partie ou la totalité de votre charge de saisie. Nous espérons que la coopération entre nous est un contrat gagnant-gagnant du faite qu'au moins le gain pécuniaire est garanti. Pour plus d’informations, contactez nous immédiatement et vous aurez une assistance poussée pour vous fournir un service adapté à vos attentes (consultez la plaquette ci-jointe).

On entreprend actuellement de nous constituer notre premier portefeuille de clients, et souhaiterons vous contacter pour vous présenter nos tarifs et étudier vos attentes.

Mail : prodm@planet.tn

skype : professionaldatamanagement



Mes compétences :

Administratives

Externalisation

Gestion de l'information

Informatique

Outsourcing

Rédaction

Tâches administratives