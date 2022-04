Bedoui AHMED

Étant à la fois diplômé de l’Ecole National d’Ingénieurs de Gabés en automatique et doté d’une solide culture en électronique et électrotechnique grâce à mes études approfondis, mes stages et ma première expérience a l'industrie.

Outre mes connaissances acquises en maintenance industrielle, je dispose d'une excellente connaissance en gestion de projet me permet de prendre la responsabilité dans les poste qui correspond a mon profil.



Mes compétences :

RSLOGIX

STEP7

VHDL

VMwere

MATLAB

Simulink

RSview

Arduino

C

Câblage

C++

Diagnostic

Gestion de projet

Java

Robotique

Stm32