Bedoui BEN SLIMENE

2001-2002 : chef de projet de construction de centre culturel à nabeul :société mouldi bey



2002-2004 : chef de projet de : ( groupement SIREP et TERRASSIER )

** renforcement de réseau d'assainissement des villes de méthouia et ouedhref : 60 km réseau DN 250 et 20 km réseau de branchement DN 160



** transfert des eaux usées des villes mareth et zarat vers la futur STEP / 12km DN 315



** renforcement de réseau d'assainissement de cité manara à gabès : réseau 6km DN 250



**construction de deux reservoirs sur piliers ( chateau d'eau ) de hauteur 15 m + pose de conduite en AC de longeur 25 km DN 150



2004--2007 chef de projet :société moncef nawar



** construction de centre de formation et d'apprentissage à kalaa kbira à sousse



** travaux de VRD des projets :

- construction de l'institut biotechnologique à monastir

- construction de l'institut de mathématiques à monastir



** construction de lycée à menzel habib - gabés



** construction de lycée à matmata - gabès



** travaux de renovation et extension de l'hotel abous nawas - tozeur ( chaine el mouradi ).( société amor ben ameur kebeli )



** Aout 2007 à ce jour : ( SEGOR)



chef de projet exploitation de la décharge controlée et des centres de transferts à la région de djerba : 50000 tonnes / an



stage en france : à paris , à reims chez SITA



Mes compétences :

Suivi de chantiers