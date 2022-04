Bedri SEMMAR

Je suis à la compagnie nationale Sonatrach depuis Octobre 2004, je sui affecté à la division Approvisionnements. Entre 2004 et 2008, j'ai été au service commerce extérieur. Je m'occupais des dossiers de matériel importé (achats - retour de réparation) ainsi que de l'exportation (envoi pour réparation - remplacement). Il s'agit de suivre l'opération de dédouanement ainsi que du dispatching du matériel importé. Entre 2008 et 2010, je suis au service Achats. Je m'occupe actuellement des dossiers d'appels d'offres depuis leur lancement (phases technique et commerciale) jusqu'à la publication des résultats (attribué, infructueux ou annulé).

Je vise actuellement à me convertir vers le technique afin de profiter de, et promouvoir mon bagage théorique aussi bien dans le domaine pétrolier (Economie Pétrolière, Réservoir,..) ainsi que celui relatif à ma formation de base (Electronique/Télécommunications). Je mets en avant mon ambition et ma volonté d'apprendre et d'évoluer dans un environnement dynamique et interactif afin rendre fructueuses mes connaissances acquises durant les différents cursus que j'ai réalisé jusque là.



Mes compétences :

Assembleur

Programmation

C++

Matlab

Signal Processing