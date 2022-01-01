Bédué JEAN- JACQUES

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DIRECTEUR RESTAURATION MUNICIPALE
CONSEIL D'ADMINISTRATION RESTO'CO
VICE PRÉSIDENT RESPONSABLE DE MIDI PYRÉNÉES RESTO'CO
PRÉSIDENT DE L'U.P.R.T MIDI PYRÉNÉES.
FORMATEUR C.N.F.P.T. HYGIÈNE SÉCURITÉ ALIMENTAIRE PLAN DE MAÎTRISE SANITAIRE
ACADÉMIE NATIONALE DE CUISINE
INTERVENANT CONFÉRENCE ET CORRECTION FAC DU MIRAIL ISTHIA.
PRÉSIDENT RUGBY 13 FAUTEUIL DU TOULOUSE OLYMPIQUE 13 ST JORY.
CO PRÉSIDENT DE LA FÉDÉRATION FRANÇAISE DE RUGBY 13 FAUTEUIL.
MANAGER DE L'EQUIPE DE FRANCE RUGBY 13 FAUTEUIL
MANAGER ENTRAÎNEUR DE L'EQUIPE DE LA FÉDÉRATION MAROCAINE De RUGBY 13 FAUTEUIL .
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