Bedy KAKOU

Un poste de Chef Comptable m'interesserais. Compétence: Travaux de fin d'exercice, Rédaction Compte de Resultat d'exploitation, de Bilan et Analyse Fnancière. Et aider au renforcement des capacités des employés.



Je suis un homne aimant, rangé, affable et miticuleux. Age 64 ans chrétien dans le sens vrai. C'est-à-dire biblique. J'aime mon Sgr Jesus-Christ de tout mon cœur, de tout mon âme, de tout mon esprit et de toutes mes forces.



Je suis titulaire du BP (Brevet Professionnel Comptable) et du DPFC.(DIPLOME PROFESSIONNEL DE FORMATION COMPTABLE)

Ecole Pratique de la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE D'ABIDJAN Année 1980-1982.



Experiences: Chef de service administratif financier et comptable à Sté PALMAFRIQUE. UNITE AGRO INDUSTRIELLE D'ELOKA.1996 jusqu'en Août 2000.



PALMINDUSTRIE

Chef de cellule Fournisseurs de 1989 à 1995



Chef de cellule trésorerie chargé des réconciliations des comptes banques et la situation de la trésorerie journalière. De 1984 à 1988.



Service Achats de 1987 à 1983.



Chef de bureau Contrôle de conformité, factures fournisseurs/comde/reception

Verification arithmétique, Visa d'acceptation.



De 1980 à 1982.

Commis aux écritures au magasin central chargé des commandes de carburant et lubrufiants, comptabilité matières entrées et sorties.



Mes compétences :

Déclaration fiscal, Mise en place de Comptabilité