Bee Happy Miel ASSOCIATION ENVIRONNEMENTALE

Bee Happy .Miel est une association à vocation Environnementale.

Composée de passionnés et d'Happy-Culteurs.

Nous proposons le Parrainage de Ruches et produisons du Miel de Paris.



Numéro de Siret : 81333465300017

Parution au Journal Officiel No: 20150028

Inscription au Répertoire National des Associations (RNA) N°: W941009841



Sensibilisation et production de Miel à Paris et region. Initiation à l'apiculture.





Mes compétences :

Microsoft Word

Hôtellerie

Association

Abeilles

Ecologie

Miel

Défiscalisation

Ruches

Environnement

Biodiversité

Apiculture