Beer BERGMAN

Depuis 1996, je travaille dans le domaine d’Internet. Aujourd'hui, en tant que consultante et formatrice en Web 2.0 / réseaux sociaux et avec un premier début en tant qu'(co-)auteur : j'ai collaboré au livre "Réussir avec les Réseaux Sociaux" de Jean-François Ruiz en 2011.

Mais tout a commencé en 1996 : de 1996 à 2006, j'ai dirigé l’agence de communication beerbergman.com et de ce fait, réalisé de nombreux sites web. Entre 2006 et début 2011, j'ai dirigé Quixys France Services Internet (hébergement et création de sites web, enregistrement de noms de domaine).



Depuis 2008, j'interviens en tant que consultante/coach en stratégies Web 2.0. A Sciences Po, au campus de Poitiers, j'enseigne un atelier sur les influences du "web 2.0" sur la société.

Pour Bilance, j'interviens en tant que formatrice. Bilance est “organisme de formation”, enregistré sous N° 54790082479 auprès du Préfet de la Région Poitou-Charentes.



Je souhaite partager ma grande expérience d’Internet et ma vision résolumment internationale avec tous ceux qui ont envie de se lancer dans le “monde web 2.0". Je le fais par des formations et des séances de coaching en web 2.0 individuelles. N’hésitez pas à me contacter si vous souhaitez parler de vos projets !



Ma vie avant Quixys France ?

Pendant dix ans, j’ai dirigé une agence de communication : Web, print, audits et conseil.

Mes premiers sites Web ont été publiés en 1997 et j’ai donc suivi de près toute l’évolution du Web.

Nos clients : collectivités territoriales (France), établissements scolaires (Pays-Bas), tourisme et patrimoine, entreprises et associations dans un bon nombre de domaines.



Ma vie avant – avant ?

Et avant l’agence de communication beerbergman.com, j’ai enseigné les arts plastiques, en France : voilà ce qui m’a formé peut-être encore le plus de toutes mes activités… apprendre comment on perçoit et traduit le monde autour est certainement une bonne école quand on se lance dans la communication !



Centres d’intérêt

Vous trouverez le dernier de mes centres d'intérêt sur http://www.scoop.it/t/web-2-0-et-societe .

Communication, Web 2.0, Réseaux sociaux, Social Media, e-formation, e-tourisme / tourisme 2.0, réseaux sociaux, photographie, lecture, ...



Mes compétences :

Training

Project management

Conseil

Speaker

Internet

Web 2.0

Formation

Communication culturelle

Stratégie de communication

Marketing stratégique