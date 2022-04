Documentaliste, bonne expérience, travaillant dans les domaines suivant :

- droit, économie et gestion,

- psychologie, la santé, la sociologie,

- montage vidéo, recherche et analyse web, base de données par un SIGB et de la dsi au sein d'un public divers.

- Aide aussi à la formation ponctuelle sur la recherche documentaire, notamment informatisée, à l'éthique et à la sécurisation des données numériques.



Spécialisations :base de données, film et montage vidéo, recherche documentaire, dsi



Mes compétences :

Recherche documentaire

Documentation

Catalogage

Gestion de projet

Veille

Animation de formations

Logiciel libre

Formation

Distribution sélective

GNU/Linux