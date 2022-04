Bonjour,



Je m'appelle Begga LONTAE B.

Marié, père de deux beaux enfants.

Aime la vie, la bonne compagnie et je crois en certaines vertues désormais desuètes: loyauté, amitié, imagination et fantaisie.





J'aime les découvertes, les nouvelles expériences et rencontres et je suis très réceptif aux nouvelles connaissances.



je trouve une certaine paix intérieure en écoutant des vieux tubes des années 70-80 et j'apprécie les histoires drôles.



Bien à Vous.



Mes compétences :

Cameleon