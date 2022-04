BEGHDADI Ammar, Ex. Directeur d'unité de production de Gaz Industriels,à la retraite depuis Août 2010.

Actuellement, je conseille, je prospecte et je fais des démarches pour des investisseurs et des producteurs de gaz industriels en Lybie et en Tunisie. Je prospecte aussi pour les marchés divers produits et biens de consommations à l'exportation.



Mes compétences :

gaz

Gaz industriels

Plasturgie

Sidérurgie