Je recherche un poste polyvalent et enrichissant dans le développement commercial/webmarketing ou les achats/marketing produit. J'aimerais accompagner une entreprise, orientée solution/bénéfice client, qui évolue à l'international ou a l'ambition de se lancer.

Organisée et curieuse, je suis appréciée par ma rigueur, professionnalisme et capacité d'adaptation.