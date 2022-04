Bégonia SANCHEZ

15 ans d'hôpital, en passant par tous les grades ont forgé ma connaissance du milieu hospitalier.

Actuellement infirmière en Centrale nucléaire, la santé au travail représente en elle-même une vraie spécialité, loin de l'exercice habituel de la profession. Toutefois, il faut avoir acquis et maîtriser de nombreux champs du métier d'infirmière : soins de base, urgences, relations humaines, législation. La spécificité du poste est le domaine de la prévention, très présent et l'objectif principal de la santé au travail.

Par ailleurs, le champ du risque radiologique constitue également une vraie spécialité. De nombreuses formations, des exercices réguliers, la prise en charge de victimes de contaminations contribuent à la connaissance et à la prise en charge de ce risque.