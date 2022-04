Beguinage SOLIDAIRE

Après avoir géré un ensemble de lieux de vie pour personnes dépendantes, je me suis aperçu que la "prise en charge" de la vieillesse n'était pas une réponse adaptée et précipitait plutôt la personne dans cette dépendance.



La réponse adaptée, c'est la prise en "compte" de la personne, celle qui veut rester autonome le plus longtemps possible, continuer à être maitresse de sa vie, rester utile, appréciée, active dans sa vie, actrice de sa vie.



Le Béguinage étant très répandu dans le nord de l'Europe depuis plus de 60 ans, dont les originies remonent au 12e siècle, il constitue une réponse très pertinente aux besoins actuels des retraités actifs autonomes.



Le Béguinage Solidaire est né ainsi. Contactez moi pour plus de détails.



