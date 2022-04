Bonjour à tous et merci de consacrer un peu de votre temps à la lecture de mon profil professionnel .Cette attitude traduit l’intérêt que vous me porter.En effet je suis diplômé dans le domaine du btp depuis 2010 précisément en Génie civil option route et hydraulique. Après un stage effectué a la sous Direction des Routes ,Voiries et Assainissement au District d'Abidjan.Ma première expérience a débuté a ADAM TP en tant que Chargé d’étude et chef chantier