Behegbin Laure-Leslie KOUAKOU

Titulaire d'un Brevet de Technicien Supérieur option Mines-Géologie-Pétrole,je suis une personne avec un esprit d'équipe, ponctuelle, dynamique, honnête,sociable , qui parle le français aussi bien que l' anglais.

mon ambition est d' intégrer une équipe dynamique qui puisse me permettre d'acquérir une expérience professionnelle solide et durable.

j 'ai toutefois une expérience professionnelle acquise lors de mon stage à la Direction Régionale du Pétrole et de l'Energie de Yamoussoukro.



Mes compétences :

Microsoft Word

Microsoft PowerPoint

Microsoft Excel