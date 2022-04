Behibro Catherine AHOLIA

Mon parcours universitaire m'a permis de me former aux pratiques de la gestion des ressources humaines et de la communication : gestion administrative du personnel, gestion des dossiers administratifs, gestion des rémunérations et du recrutement élaborer et définir un plan stratégique, veiller au respect des droit de travail et a la communication au sein de l’entreprise. Un stage en entreprise au sein de la radio la VOIE DE L’ESPERANCE m'a permis de mettre en pratique toutes ces connaissances dans le domaine du journalisme et l’animation radio au travers des tâches qui m'ont été confiées



Mes compétences :

Ressources humaines

Journalisme

Communication