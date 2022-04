Behjet BOUSSOFARA

Le groupe Talan est un acteur alternatif aux grandes sociétés de conseil et de services, intervenant sur les métiers du conseil, de l'assistance à maîtrise d’ouvrage et de l’assistance à maîtrise d’œuvre.

Talan, société multi spécialiste, concentre ses expertises sectorielles sur les Opérateurs de Services : Finance, Télécom, Utilities et Service Public. Le rapprochement avec Asset Technology en 2011 et le regroupement des savoir-faire Finance à donné naissance à la filière Asset/Talan Group.

Le groupe Talan compte plus de 1000 consultants en France, en Belgique, au Luxembourg, au Royaume Uni, à New York, à Hong Kong et en Tunisie et propose un cadre novateur et motivant pour fidéliser ses collaborateurs.

Talan a développé en 2007 son centre de développement « near-shore » en Tunisie, regroupant à ce jour plus de 180 ingénieurs de développement nouvelles technologies.

Dés le démarrage, le succès a couronné nos projets grâce à notamment à l’expertise technique et la bi-culturalité de nos ressources ainsi qu’à un encadrement fort par des managers expérimentés ayant fait leurs classes dans les plus grandes SSII françaises

Les compétences de notre centre de développement en Tunisie se partagent entre Œ le développement Java J2EE, .NET et Open source,  le développement dans les technologies Microsoft (.Net, C#, SharePoint) Ž l’intégration de progiciels de Billing et CRM

En cinq ans, Talan Tunisie acquis un savoir faire reconnu dans la mise en œuvre de projets au forfait en mode Nearshore et de centres délocalisés de services pour le compte de plusieurs clients grand-compte en France (Société Générale, GDF, PSA, …) mais aussi pour des SSII et des éditeurs en forte croissance qui souhaitent bénéficier des avantages que peut offrir un centre de développement Nearshore en Tunisie (baisse des coûts de production, proximité géographique et culturelle, maîtrise du français, ressources humaines de qualité et en profusion, flexibilité), tout en en minimisant les risques.



Certifiée ISO9001:2008 et ayant initié une démarche de certification CMMi, Talan Tunisie place ses standards de qualité au niveau des exigences les plus élevées.