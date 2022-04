Behnam OLIVIER

Dans la fleur de l'âge, je suis essentiellement autodidacte, passionné d'informatique depuis l'avènement de la "micro" dans les 80's ; on parle de "geek", de "nerd", voire de "no life" pour les cyber-addicts dans mon genre.



Ayant suivi un cursus artistique assez varié (dessin académique, peinture, fresque, mosaïque, illustration etc), j'ai la sensibilité et l'oeil du graphiste, du plasticien. J'y ajoute de solides compétences techniques (notamment par la connaissance de plusieurs langages de programmation), et surtout une quinzaine d'années d'expérience dans la communication.



Je réalise aujourd'hui essentiellement des sites internet et des applications Flash (notamment des bornes interactives tactiles).

Travaillant à la manière d'un artisan, je cisèle mes travaux avec un soin maniaque et suis toujours en recherche d'originalité, de pertinence, d'efficacité...



Mes compétences :

Webmaster

Adobe Flash

Programmation

Chaîne graphique

Graphisme

Infographie

Mac OS

PAO