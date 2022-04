Behnaz SEIRAFI FAR

Le large périmètre de mes responsabilités combiné à mon expérience des grandes entreprises m’a permis de maîtriser l’ensemble du cycle de vie d’un produit, de l’étude du marché à l’élaboration de la collection en passant par la recherche et la sélection de matières.

Habituée aux univers mouvants et exigeants y compris à l’international, aujourd’hui je suis à la recherche de nouveaux défis et de nouvelles situations à gérer dans lesquels je pourrais mettre à profit mon expérience et mon savoir-faire.



Mes compétences :

Definition des tendances

Recherche et sourcing de matieres

Construction du plan de collection

Definition de la strategie de la marque

Analyse des ventes, suivi et améliorasition de la

Selection, évaluation et suivi des fournisseurs

Etude de marché