Bei BUREAU D'ETUDE INTERIM

Qui sommes-nous ?

Bureau d’Etude Intérimaire ( BEI ) est né d’un constat simple : le manque de moyen humain ponctuel dans les métiers du bureau d’étude. La forte expertise technique que requiert chaque projet a poussé Laurent Négrel, son fondateur, à créer une structure ultra-réactive dédiée à la mise en relation de compétences pluridisciplinaires. Aujourd’hui BEI est la référence dans l’intérim de profils hautement qualifiés et son expertise, reconnue, se fonde sur une connaissance concrète des exigences et des spécificités des métiers du bureau d’étude.



Notre engagement

Révélateurs de talents, BEI met au service des bureaux d’étude son savoir-faire unique et sa réactivité dans les process de recrutement de compétences ultra-ciblées. Grâce à son expérience, BEI garantit la maîtrise des technologies ainsi que le respect des grandes orientations sociales, éthiques et environnementales. Bien plus qu’une agence d’intérim spécialisée, BEI c’est un engagement quotidien, autour d’une équipe motivée, qui fait de la satisfaction de ses clients son enjeu majeur et son plus beau défi.



Mes compétences :

Intérim

Autocad

Recrutement

Cvc

Conception

Ingénieur

Bâtiment

Maitrise d'oeuvre

Architecte

Tuyauterie