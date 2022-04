Bonjour mes amies et amis

Je suis présentement Ingénieur Général des TP et Mines et travaille au Ministère des Enseignements Professionnels et Techniques en tant que Inspecteur pédagogique national qui s'occupe donc des questions pédagogiques dans les centres et établissements de l'EFPT.De passage j'ai occupé le poste de DRH et puis Inspecteur des Services.



Mes compétences :

Gestion des ressources humaines

Ingénierie de formation