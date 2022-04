Beignon CLAIRE

Bonjour,



Forte de plus de cinq années d’expérience professionnelle en tant qu’assistante commerciale et administrative dans le secteur du tourisme et du médical, j’ai pu acquérir les connaissances nécessaires afin de répondre au mieux aux attentes d'une entreprise.

Je me base sur une expérience confirmée tout d’abord dans le domaine de la relation client, principalement par téléphone et par mail, mais également en suivi de commandes et en gestion de litiges (financiers, transports, qualité…) au travers d'outils informatiques internes.

Mon parcours professionnel m’a permis de développer mes capacités d’autonomie, ma polyvalence, mon sens de l’organisation et des responsabilités. Collaboratrice au sein d’une équipe commerciale, j’ai pu apprécier le travail en équipe ainsi que les relations entretenues avec les clients.



Je suis actuellement à la recherche d'un poste d'assistante commerciale dans une entreprise dynamique et sérieuse aux alentours de Nantes.



Mes compétences :

Administratif

COMMERCE

Commercial

Gestion

Vente