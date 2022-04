Je suis de la Martinique une ile de l’archipel des petites Antilles. Je grandis dans le Nord, la partie la plus verdoyante de l’île. Je garde de mon enfance beaucoup de rires, de jeux dans la nature, mon père étant agriculteur je l’accompagne souvent dans les champs et les forêts. Petite, je joue à imiter les gens qui m’entourent, je fais des spectacles.



Plus tard, je présente plusieurs émissions tv sur des chaines TV locales (RFO, ATV). Je suis très curieuse et apprend beaucoup sur le terrain avec les techniciens et les journalistes. Je décide de rejoindre Paris pour asseoir mes acquis en intégrant l’ESJ (Ecole Supérieure de Journalisme). Passionnée par l'univers du cinéma je goute au plaisir du jeu sur scène avec Yoshvani Medina puis à Paris en intégrant Acting International, le cours Florent ou encore le studio Pygmalion.



J’aime beaucoup le foisonnement de musées, des sorties culturelles que je découvre à la capitale. Et j’ai la nostalgie de la chaleur humaine de mon île. Ma Martinique est métissée. Un métissage dont le dénominateur commun est la créolité.



Aux Antilles, la créolité rayonne dans tout, la cuisine, l’art, la danse. La créolité est le parfum des caraïbes, il imprègne tous ceux qui le respirent.



Je suis fière d’être née dans ce petit arc qui fait danser la terre entière avec le reggae, la salsa, la soca, le zouk, le reggaeton…



Mes compétences :

Journalisme

Comédie

Production audiovisuelle