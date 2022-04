Bejaoui AYMEN

Étant actuellement à la recherche d’une nouvelle opportunite d'évolution à l'échelle international et national.

En effet, j'ai développé des compétences dans les domaines des système de management QSE, de la responsabilité sociétale et de sustainability que je veux les développer plus dans un nouveau domaine d'activité.



Mes compétences :

Mécanique

JAVA

Conception assister par ordinateur ( catia v6 )

Social network

Management

C + +

Résistance stress

Résistance des matériaux

Modélisation numérique

Mécanique des fluides

Logistique

Automatique

Gestion de projet

Robotique

Mécanique des structures

Abaqus

Gestion de la production

Matériaux composites

Thermodynamique

Visual Basic

RDM

Oracle PL/SQL

Patran Nastran

Matlab

ISO 900X Standard

ISO 14001 Standard

Computational Fluid Dynamics

CATIA

C++

Abacus

ANSYS

Leadership

Procédés d’usinage

Innovation : 6 chapeaux, brainstorming, ingénierie

Communication managériale

Conception mécanique et simulation numérique du co

Qualité : SMQ, PDCA, 5 pourquoi, ISO9001, ISO14001

Mécanique des structures aéronautiques

Conception des éléments de machine

Maintenance industrielle

Gestion de production