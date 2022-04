Bejaoui BECHIR

Slt, merci de contacter mon profile, Je suis Homme de terrain, de projet, autonome, dynamique, organisée et rigoureuse, avec un fort esprit d'équipe, passionnée par les aspects techniques de l'assurance qualité, et capable d'évoluer avec aisance dans un contexte de production en plein développement, Diplômer :Technicien supérieur en automatisme et informatique industriel, je travaille depuis 2007 jusqu’à maintenant ;

2007-2012 : Technicien Maintenance valeo-leoni

2012-jusqu'a maintenant :Technicien informatique de production

Je cherche encore a s améliore,je cherche du travaille encore .

Si vous intéressez contacter moi mon numéro : (+2016) 50 629 931

Adresse: 16 rue Rsaf Mateur 7030

Bizerte

Tunis

merci/Thanks