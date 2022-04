Bejaoui INÈS

Bonjour,



Je suis actuellement en 3e année à l'EBS. J'effectue en ce moment, mon premier semestre à Shanghai University et d'ici quelques semaines je débuterai mon second semestre à la UDLA au Mexique.

Je souhaiterai réaliser mon stage dans le domaine du marketing dans une agence de reporter, de presse ou de mode au Mexique.

Je parle couramment l'anglais après avoir vécu dans un pays anglophone pendant 6 mois. De plus, j'ai un bon niveau d'espagnol en vue de mes précédentes expériences professionnelles réalisées en Espagne durant 4 mois.

Enfin, l'arabe est ma langue maternel, je suis donc bilingue.



Je suis passionnée par le cinéma, la photographie, la mode et les voyages.



Mes compétences :

Marketing

Mode

Presse