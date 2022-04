Bejaoui Khaled titulaire d'un diplome de Technicien Supérieur en Télécommunication de spécialité « Réseau informatique».



De forte pérsonalité aquise lors de mes études et de mon expérience on tant que responsable qualité produit « Ingénieur Qualité » secteur equipementier automobile s’ajoute à mon dynamisme et à ma capacité d’autonomie acquise sur le terrain.



Lors de mes expériences, j’ai été amené à participer à la démarche qualité des entreprises, notamment par l’élaboration du système documentaire. L’implication de la qualité dans tous les services de l’entreprise, garantir la qualité des produits, Assister le client lors des démarrages de projets et lors de la résolution des problèmes qualité ainsi que le travail en équipe.



Mes compétences :

Télécommunication

Qualité

CCNA CISCO