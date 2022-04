Viadeo : http://www.viadeo.com/fr/profile/bejaoui.mohamed

LinkedIn : https://tn.linkedin.com/in/bejaouimohamed

Email : bejaoui.mohamed@gmail.com

------------------------------------------------------------------------------------

Informations complémentaires :

------------------------------------------------------------------------------------

Type du contrat : CDI.

Permis de conduire : Catégorie B.

Mobilité : Oui



Mes compétences :

Dessin technique

Solidworks

MD ADAMS

Catia v5

RDM6

Visual studio

Topsolid

Analyse cinématique, statique, dynamique, modale

Normes de sécurité de travail

Abaqus

Syst. d'emballage & conditionnement

Primavera Project Planner P6

Syst. de Convoyage et manutention

Excel VBA

Conception

Chaudronnerie

AutoCAD

Projeteur

Welding jig and fixture design

Gabarit de soudage pour cellule robotisée

Wire harness and cable testing equipments

Inspection jigs and fixtures

Normes d'ergonomie des postes et lieux de travail

Design rules of plastic products

Cotation ISO GPS

Microsoft Project

Microsoft Outlook

Gestion de projet

VIVALDI

Sage ERP X3

Chiffrage des projets

Enventive 3.0

GanttProject

Macros Catia v5 & Solidworks

CAO & DAO

Management d'équipe

Animation de réunions