Bekayo DJELASSEM

Je suis un jeune ingénieur forestier de nationalité tchadienne titulaire d'un BAC+6 obtenu en Juillet 2008.Je suis actuellement stagiaire au Centre Régional Africain des Sciences et Technologies de l'Espace en Langue Francaise(CRASTE-LF) à la 6éme Session de formation post-graduée:TELEDETECTION & SYSTEMES D'INFORMATION GEOGRAPHIQUE.

Je suis à la recherche d'une structure d'accueil pouvant me soutenir pour mon mémoire de fin de formation que je dois réaliser en 12-15 mois à compter de Octobre 2009 et eventuellement pour ma carriére professionnelle.



Mes compétences :

dynamique