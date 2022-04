Bekhouche KHELIFA

Ingénieur de travaux



Responsable travaux tout corps d'état

Préparation et organisation de chantier

Coordinations avant réalisations des plans techniques Planification des travaux

Gestion et coordination des entreprises sous-traitantes

Management du personnel

Commande de matériels

Conduite de chantiers, réunions de chantier Établissement du rapport d’activité mensuel



Chef de projet



Construction des silos de stockage en coffrage glissant de :

ERIAD Djelfa, Corso et Ksar el Boukhari,

Silos de stockage du clinker cimenterie CHLEF

02 tours de contrôles d’aéroport HOUARI BOUMEDIENNE

Construction dortoir 1200lits a Blida (bet sepwib)

Construction de 05 CFPA bêton précontraint

Construction 620 logts FSD a Bab Ezzouar

Complexe sportif de proximité à Beni Messous ..etc





Ingénieur principal



Suivi de chantiers de construction des logts à travers les wilayas de Boumerdès, Relizane Tiaret Annaba

Mise au point de projets en collaboration avec différent intervenants (maître d'Ouvrage, architectes, ingénieurs et entreprises)

Dimensionnement de projets selon avancement des prestations

Etablissement des diverses soumissions

Organisation et contrôles des plans d'exécution

Coordination et contrôle des travau