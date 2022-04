Bekhta MOUAKET

Depuis près de vingt ans, j'ai travaillé dans des bureaux d'études. J'ai pu y développer

une expérience réelle et un savoir-faire authentique.



Ce qui me plaît le plus dans mon travail, c'est la recherche de solutions pour répondre à la demande du client (par exemple, l'articulation d'un système de fermeture pour une verrière mobile) et, plus encore, la résolution de problèmes apparemment compliqués (par exemple, la porte des abris Autolib).



Mon but, quand c'est possible, est le suivi d'une affaire de la conception à la réalisation.









Mes compétences :

Aluminium

Serrurerie

BIM

Revit

Appels d'offres

Étude de prix