Bela KASSIME

Diplômée en ‘’Responsable en Ingénierie d’Étude Qualité et de Production Agroalimentaire’’, je suis à la recherche d’un contrat de travail dans le secteur Agroalimentaire/cosmétique/pharmacie.



Au cours de ma formation j’ai acquis de nombreuses compétences en laboratoire, en qualité et une solide base scientifique. Mes expériences professionnelles en Qualité, R&D et Microbiologie, entant qu’Assistante et technicienne, m’ont permis de développer le sens des responsabilités, relationnel, didactique, de la rigueur et de l’organisation. J’espère mettre ces qualités et compétences au service de votre entreprise afin d’évoluer et de progresser au sein de votre entreprise. Au cours des missions qui me seront confiées je m’efforcerai de faire preuves d’initiative, de réactivité et de dynamisme.



N’hésitez pas à mon contacter si vous avez une proposition de travail.



Mes compétences :

Microsoft Office

Contrôle qualité

Culture cellulaire

Microbiologie alimentaire

Microbiologie

Analyse chimique

Gestion de la qualité

Sécurité alimentaire

HACCP

Analyse biochimique