Belabed MUSTAPHA

La SARL GENERALE LUBRIFIANTS est une société de droits Algérien dénommé (GL), dont le siège sociale est sis sur la route nationale n° 12 Oued-Ghir Bejaia.

Distributeurs de produit pétrolier agréer par le ministre d’énergie et des mines, agrément n°279, partenaire de Sonatrach SPA /Raffinerie d’Arzew, aussi un distributeur des multi marque tel que : SONATRACH, CYCLON (www.cyclon.gr), TOTAL, SHELL, AGIP, BP, MOBIL, TEXACO, PETROSER......etc

La GL assure la fourniture des lubrifiants moteurs et graisses industrielle sur tout le territoire nationale a un vaste réseau de clients (Usines, TP chantier, concessionnaires auto…….).

Sa stratégie s’articule autour de la satisfaction de l’utilisateur du produit en tenant compte de touts les forces agissant sur le marché et son évolution en termes de concurrence, d’innovation technologique avec la clé l’éthique commercial et l’intérêt du consommateur que nous considérons comme principal actif de notre entreprise.

Commercialisant toutes la gamme produites par SONARTACH qui couvre pratiquement touts les besoins exprimés par le marché lubrifiants tel que préconisés et recommandés par les constructeurs et concessionnaires.

Disposant d’autres fournisseurs de produits spéciaux non disponible dans la gamme nationale chaque fois sollicitée.

La GENERALE LUBRIFIANTS met à disposition avantage clients:

·Un réseau de distribution nationale

· Un personnelles qualifie à votre écoute.

·Des moyens matériels pour des besoins logistiques.

·Livraison sur site.

· Des capacités de stockages et disponibilités des produits.

·Une assistance technique de préconisation et conseils.

·La qualités des produits et prestation de services performants.

·Une référence professionnelle des clients satisfaits.

Tout en demeurant à votre entière disposition pour toute autre information ou renseignement.

En cas de besoins, veuillez m’appelez au : 00 213 7 70 76 58 32