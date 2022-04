Bélado Valérie Josiane NONGUIERMA

Je suis une jeune fille ambitieuse et dynamique à la recherche d'un emploi qui me mettra face à un challenge à relevé.

Je totalise en effet plus de 5 années d’expériences professionnelles acquise dans des secteurs variés (projets, ONG, société privée…) où j’ai eu à assumer des responsabilités.

Très motivée et attentionnée, je suis communicative et j’ai une bonne capacité rédactionnelle. Je suis en outre dynamique, autonome et j’aime le travail bien fait, avec une facilité d’intégration dans une équipe.





Mes compétences :

Gestion clientèle