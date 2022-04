Bélaïd Hakim MAKHLOUF

Mes 30 ans d'expérience m'ont permis d'acquérir des compétences dans toutes les étapes de la chaîne logistique alimentaire et non alimentaire. Je n'ai cessé d'évoluer dans différentes structures et d'élargir le champs de mes connaissances et de mes compétences ce qui m'a amené à prendre des responsabilités de cadre.

Chez Compin Seats j'ai également découvert le monde de l'industrie, par le biais de la Logistique et des responsabilités d'encadrement en Production.

Manager de proximité, rigueurs, autonomie, respect des procédures et sens de l'opérationnel m'ont toujours permis d'atteindre mes objectifs et de répondre aux attentes des entreprises qui m'ont fait confiance.



Mes compétences :

Management

Lean supply chain

Respect des procédures

Respect des délais

Qualité, sécurité

Flux tendu

Fiabilité des stocks

Amélioration continue

Recrutement,entretien d'évaluation

Gestions des flux physiques