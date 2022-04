Belaid IBOURICHENE

Employé chez AML Systems du groupe Johnson Electric depuis 2015 et après avoir occupé successivement des postes en production, en qualité, à l’engineering puis aux achats familles, j’occupe actuellement le poste de responsable achats projets dans la division lighting Segment du groupe dont l’activité est dédiée au développement et à l’industrialisation de systèmes d’éclairages automobiles.

MES COMPETENCES:

Connaissances approfondies des méthodes d’achats visant à manager la fonction de façon optimale.

Management stratégique des portefeuilles Achats. (Marketing Achats, pilotage des risques)

Connaissance du marché international des composants mécaniques en secteur automobile.

Technologie: Injection plastique, fonderie, fasteners, sous-traitance, Martelage rotatif, ressort.

Encadrement et développement des acheteurs.



Mes compétences :

Achat

Acheteur projet

Gestion de projet

Animation d'équipe