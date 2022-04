Belaid KASIS

• Planification et Optimisation des réseaux cellulaire (GSM, GPRS, UMTS, LTE...)

• Migration 3G/LTE

• Téléphonie IP (H323, SIP...)

• WiFi WiMAX WRAN (802.16e)

• Haut Débit : ATM, FRAME RELAY

• Etat de l’Art, Firewall, VPN IP Sec, ACL, RADIUS..

• Développement (XHTML,CSS/PHP,C,C++,JAVA,J2ME)

• SGBD: Microsoft Access, SQL Server, MYSQL, Oracle Forms, Oracle 10, SQL Navigator 5



Spécialisations :Téléphonie fixe et mobile (RTC, RNIS, Planification cellulaire, GSM, GPRS, UMTS, LTE) .

Administration des serveurs : DNS, DHCP, Messagerie, Fichiers, FTP.



Mes compétences :

Planification et Optimisation des réseaux cellulai

Migration 3G/LTE

Téléphonie IP (H323, SIP...)

WiFi WiMAX WRAN (802.16e)

Haut Débit : ATM, FRAME RELAY

Etat de l’Art, Firewall, VPN IP Sec, ACL, RADIUS..

Développement (Oracle Forms,XHTML,CSS,C,C++,JAVA,,

SGBD: Microsoft Access, SQL Server, MYSQL, Oracle

Microsoft Windows 2003 Server

HP OpenView

GSM

GPRS

Frame Relay

Firewall

FTP

C++

C Programming Language

CRM