Belaid MOUNASSIR

Je m apelle mounassir belaid . Je me suis nee en 1984 . Marie et j ai 2 enfants . Titulaire d un diplome en electronique et informatique en 2003.

J ai fréquenté plusieur expérience durant ma carrière professionnels . J ai travaille au domaine des poid lourd comme reparateur des systemes electronique des engins . Ainsi que ma dynamisme ma donné le pouvoire d avoir un poste de chef d atelier generales mecanique tolerie electronique . Puis j ai étudié en cours du soir les systemes de comunication et les techniques de ventes . J ai passe a un nv département dans la ste . La direction comercial ma demande un poste de comerciale services dans tt le maroc avec un salaire et une comission motivants. J ai travaille pour une duree de 3 ans au tant que comerciale .apres avec des problemme familliaire j ai quitté le travaille . Et j ai travaille en agroalimetaire comme vendeur detaille porte a porte avec les point de ventes . En 1er lieu j ai travaille avec la ste ladis groupe tria maroc . Apres la ste asmar investement . Et poyr le moment je suis comerciale individuelle indépendant .