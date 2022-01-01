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Belaraj AHMED
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Belaraj AHMED
FEZ
Profil
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En résumé
CADRE SUPERIEUR DU MINISTERE DE L'INTERIEUR
Mes compétences :
ORGANISATION - GESTION
Entreprises
MINISTERE INTERIEUR
- CHEF SECRETARIAT SECRETAIRE GENERAL PREFECTURE DE FES
2004 - maintenant
MINISTERE INTERIEUR
- CHARGE DU CABINET GOUVERNEUR PROVINCE SEFROU
1998 - 2004
MINISTERE INTERIEUR
- MISSION OPERATION IDENTIFICATION REFERENDUM SUR MAROCANITE DU SAHARA MAROCAIN -LAAYOUNE-
1997 - 1998
MINISTERE INTERIEUR
- CHEF SECRETARIAT PARTICULIER GOUVERNEUR SEFROU
1997 - 1997
MINISTERE INTERIEUR
- CHEF ARRONDISSEMENT URBAIN PROVINCE SEFROU
1993 - 1997
MINISTERE INTERIEUR
- SECRETAIRE GENERAL MUNICIPALITE IMOUZZER KANDAR
1984 - 1993
MINISTER DE L'INTERIEUR
- SECRETAIRE GENERAL MUNICIPALITE - SEFROU
1981 - 1983
ADMINISTRATIVES
MINISTERE INTERIEUR
- CHEF DE LA DIVISION DE LA PROTECTION CIVILE PROVINCE D'ERRACHIDIA
1980 - 1981
CHEF DE LA DIVISION DE LA PROTECTION CIVILE PROVINCE D'ERRACHIDIA
Formations
CENTRE DE FORMATION ADMINISTRATIVE (Fès)
Fès
2009 - 2009
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SECRETAIRE GENERAL D'ADMINISTRATION - ENSEIGNANT VACATAIRE
INSTITUT DE FORMATION TECHNIQUE - IMOUZZER KANDAR (Imouzzer Kandar)
Imouzzer Kandar
1984 - 1992
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DROIT ADMINISTRATIF - MARCHES PUBLICS - REDACTION ADMINISTRATIVE - ENSEIGNANT VACATAIRE DES TCHNICIENS
MAIRIE DE DAX - CONSEIL GENERAL DES ILES MARITIMES LA ROCHELLE - FRANCE (Dax - La Rochelle - Seignosse -)
Dax - La Rochelle - Seignosse -
1983 - 1983
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ADMINISTRATION TERRITORIALE - AUTRE
Ecole Nationale D'Administration ENA
Rabat
1981 - 1981
DIPLOME DE L'ENA
ADMINISTRATION TERRITIRIALE - FORRMATION SUR LA GESTION ADMINISTRATIVE
Faculte De Droit De Fes (Fès)
Fès
1976 - 1979
LICENCE
SCIENCES POLITIQUES EN FRANCAIS
Réseau
Issam TALAL