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Belaraj AHMED

FEZ

En résumé

CADRE SUPERIEUR DU MINISTERE DE L'INTERIEUR

Mes compétences :
ORGANISATION - GESTION

Entreprises

  • MINISTERE INTERIEUR - CHEF SECRETARIAT SECRETAIRE GENERAL PREFECTURE DE FES

    2004 - maintenant

  • MINISTERE INTERIEUR - CHARGE DU CABINET GOUVERNEUR PROVINCE SEFROU

    1998 - 2004

  • MINISTERE INTERIEUR - MISSION OPERATION IDENTIFICATION REFERENDUM SUR MAROCANITE DU SAHARA MAROCAIN -LAAYOUNE-

    1997 - 1998

  • MINISTERE INTERIEUR - CHEF SECRETARIAT PARTICULIER GOUVERNEUR SEFROU

    1997 - 1997

  • MINISTERE INTERIEUR - CHEF ARRONDISSEMENT URBAIN PROVINCE SEFROU

    1993 - 1997

  • MINISTERE INTERIEUR - SECRETAIRE GENERAL MUNICIPALITE IMOUZZER KANDAR

    1984 - 1993

  • MINISTER DE L'INTERIEUR - SECRETAIRE GENERAL MUNICIPALITE - SEFROU

    1981 - 1983 ADMINISTRATIVES

  • MINISTERE INTERIEUR - CHEF DE LA DIVISION DE LA PROTECTION CIVILE PROVINCE D'ERRACHIDIA

    1980 - 1981 CHEF DE LA DIVISION DE LA PROTECTION CIVILE PROVINCE D'ERRACHIDIA

Formations

  • CENTRE DE FORMATION ADMINISTRATIVE (Fès)

    Fès 2009 - 2009 ------------------------------------------------------------------------------------------

    SECRETAIRE GENERAL D'ADMINISTRATION - ENSEIGNANT VACATAIRE

  • INSTITUT DE FORMATION TECHNIQUE - IMOUZZER KANDAR (Imouzzer Kandar)

    Imouzzer Kandar 1984 - 1992 ----------------------------------------------------------------------------------------

    DROIT ADMINISTRATIF - MARCHES PUBLICS - REDACTION ADMINISTRATIVE - ENSEIGNANT VACATAIRE DES TCHNICIENS

  • MAIRIE DE DAX - CONSEIL GENERAL DES ILES MARITIMES LA ROCHELLE - FRANCE (Dax - La Rochelle - Seignosse -)

    Dax - La Rochelle - Seignosse - 1983 - 1983 ----------------------------------------------------------------------------------------

    ADMINISTRATION TERRITORIALE - AUTRE

  • Ecole Nationale D'Administration ENA

    Rabat 1981 - 1981 DIPLOME DE L'ENA

    ADMINISTRATION TERRITIRIALE - FORRMATION SUR LA GESTION ADMINISTRATIVE

  • Faculte De Droit De Fes (Fès)

    Fès 1976 - 1979 LICENCE

    SCIENCES POLITIQUES EN FRANCAIS

Réseau