Belas BRUNO

J'ai fondé le cabinet ALTEA PATRIMOINE en septembre 2006 au sortir d'une expérience de 10 ans dans le milieu bancaire consolidée par un DESS en ingénierie patrimoniale. Notre univers, subtile mélange de droit, de finance et d'économie, requiert une formation solide ainsi qu'une forte capacité d'adaptation.



Nos clients (professions libérales, chefs d'entreprise) nous sollicitent pour mettre en place une véritable stratégie patrimoniale.



Notre approche se veut personnalisée pour un conseil sur mesure en matière de choix d'investissements, d'optimisation fiscale, de préparation de la retraite, de transmission de patrimoine, de protection sociale.



La validation par nos clients de la cohérence de notre positionnement nous a conduits à accroître notre rayonnement géographique (SAINT-LÔ, PARIS, TOURS, REIMS, NANTES).



Afin de décrire notre activité de la façon la plus objective possible, nous avons développé un site internet consultable en cliquant sur le lien suivant:



http://www.altea-patrimoine.com



Mes compétences :

fiscalité

conseil

impôts

transmission

Assurance

bourse

Finance

immobilier

investissement