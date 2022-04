Belaziz AHSSEN

18 ans d'expérience dans l'isolation thermique industrielle et à l'écoute de nouvelles opportunités.

Mes compétences en tant que technicien en réfractaire pour la construction-réfection et maintenance fours :sous pression, tunnel, sole mobile, fusion aluminium, traitement thermique, brûleurs chaudière, poche de transfert,chenaux pour domaines divers et variés

Fonderie forge énergie biogaz biomasse céramique nucléaire..

Et clients de références

Elval Grèce, ALCAN/PAE, Pouchard, Aubert & Duval,Eurotungstene, Fives Constellium, Faïencerie De GIENS,

Areva RUGLES...



m'ont amené aux responsabilités et réalisations des tâches suivantes:



Mise en oeuvre des matériaux réfractaires dans les règles de l'art.

Respect de la sécurité.

Respect du delai commande client. Relation commercial fournisseurs approvisionnement logistique matériels et matériaux.

Relationnel clients réunion sécurité, avancement travaux, assistance technique .



Ainsi que du point de vue managerial de suivre l'encadreme



Mes compétences :

Supervision execution coordination et controle des

Gestion du personnel ,formation continu

Application des consignes de securite et d hygiene

Relation commercial et technique fournisseurs clie

Formation a Sezanne Calderys pour la mise en oeuvr

Anticipation transmission du savoir etre et faire