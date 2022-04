Mes compétences :

MySQL

Wi-Fi

UNIX

UML/OMT

Personal Home Page

Oracle

Microsoft Word

Microsoft Windows 2008 Server

Microsoft Windows 2003 Server

Microsoft Windows 2000 Professional

Microsoft Windows

Microsoft SQL Server

Microsoft PowerPoint

Microsoft Exchange 2010

Microsoft Exchange 2007

Microsoft Excel

Microsoft Access

Merise Methodology

Linux

LAN/WAN

Java 2 Enterprise Edition

Java

IP

HTML

C++

C# DotNet

C Programming Language