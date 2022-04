Belcacem TOUMIA

J'ai la responsabilité d'approvisionner en matière première le Département Emboutissage de Maubeuge Construction Automobile.

J'anime les fournisseurs d'acier plat et je planifie la mise en fabrication des pièces tôlées nécessaires à la construction de la caisse assemblée.



J'ai pour mission d'assurer le suivi de la fabrication chez le fournisseur ainsi que sur notre site.



Mes domaines d'actions principaux sont le management de la logistique, le suivi de la performance fournisseur, la qualité ainsi que les métiers de la fabrication automobile (emboutissage et assemblage de caisses)







Mes compétences :

Logistique

Qualité

Environnement

Comptabilité

Méthode PDCA

Fabrication et montage